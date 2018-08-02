В Раде назвали условия продления «никчемного» закона об особом статусе Донбасса

Киев, 2 августа. Заместитель главы фракции «Народного фронта» в Верховной раде Юрий Береза допустил продление закона об особом статусе Донбасса уже этой осенью. Однако он отметил, что для этого шага депутатов есть условия.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер призвал украинскую власть продлить действие особого статуса Донбасса. По его мнению, Киев «получит больше вреда от прекращения действия закона, чем от его продолжения».

Однако депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявил, что не будет поддерживать продление закона, так как считает его «никчемным».

Его коллега Береза в свою очередь допустил, что Рада последует совету Волкера.

«Если закон будет необходим Украине, мы его примем», — констатировал он.

Однако он отметил, что решение Киева будет зависеть от ситуации «на международном, европейском и украинском политических полях».

«Важно также то, что будет происходить на Донбассе, — приводят его слова украинские СМИ. — Мы будем принимать тот закон, который в первую очередь будет на пользу нашей стране».

Закон об особом статусе Донбасса является ключевым документом для политического урегулирования на юго-востоке. Представители ЛНР и ДНР не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений, призванных урегулировать конфликт мирным путем.