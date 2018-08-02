Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов

Москва, 2 августа. Американская корпорация Apple стала первой в мире компанией, стоимость которой достигла триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

Согласно данным торгов, акции Apple на бирже NASDAQ подорожали на 1,85%. Стоимость одной акции Apple составила 205,22 доллара. При этом по итогам торгов рыночная стоимость всей корпорации превысила сумму в размере одного триллиона долларов.

Накануне корпорация Apple представила финансовую отчетность за третий квартал 2017-2018 года. Согласно данным отчетности, рост чистой прибыли в третьем квартале финансового года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль корпорации превысила сумму в размере 11,5 миллиарда долларов.