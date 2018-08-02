В Киеве оценили ущерб от железнодорожной «блокады» со стороны России

Киев, 2 августа. Блокада украинских железнодорожных перевозок со стороны России нанесла сильный финансовый урон по Киеву, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, государственное предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») потеряло приблизительно 60-70% на транзите товаров из других стран, путь которых пролегает через Россию, передает украинское издание «Обозреватель».

Омелян отметил, что власти Украины в связи с потерями разрабатывают собственные транспортные пути. В ходе своих планов чиновники акцентируют внимание на так называемый путь Север — Юг, который соединит государство с азиатскими странами.

«Видим хорошую динамику поезда «Викинг», который идет в страны Балтии и Скандинавии — рост 80% в год», — добавил министр.

Напомним, российская «Федеральная пассажирская компания», которая выступает дочерним подразделением РЖД, с 14 декабря 2014 года отменила свои поезда на территорию Украины и нескольких стран СНГ из-за низкой рентабельности. Впоследствии в 2015 году по инициативе Киева было прекращено также прямое авиасообщение между Украиной и Россией. Теперь добраться из одно страны в другую по воздуху можно только транзитом через третьи страны.

Ранее стало известно, что «Украинская железная дорога» заключила контракт с филиалом «Российских железных дорог» на поставку наградных знаков для железнодорожников.