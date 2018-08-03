Москва удивительна и хороша: Губерниев оценил спортивный облик столицы

Москва за последнее время удивительно похорошела, и связано это не только с преображением столицы в связи с прошедшим чемпионатом мира по футболу, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей известный спортивный комментатор и телеведущий, двукратный лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев.

«Москва становится удобной для жизни», — отметил телеведущий.

По мнению Губерниева, то есть человека, связанного со спортом, появившиеся в Москве возможности для постоянного саморазвития, в том числе физического — одно из важнейших достижений последних лет.

«Это город по-настоящему удобный для спорта, — отметил Губерниев — Особенно удобны велодорожки и спортивные площадки, построенные в последнее время».

При этом Москва — это еще и город большого спорта, что смогли оценить более 4,5 миллиона туристов и болельщиков, которые побывали в столице во время чемпионата мира по футболу 2018, где сразу две спортивные арены принимали матчи мундиаля. Но не только футболом жив московский большой спорт, напомнил собеседник ФАН.

«Москва — это лучший в мире олимпийский гребной канал, кстати говоря, — отметил он. — И вообще в Москве сейчас очень удобно и жить, и работать, и отдыхать — восстанавливаться после трудной недели. А самое лучшее место для восстановления — это московские парки, совершенно замечательные».

«Поэтому Москва удивительна и хороша», — резюмировал Дмитрий Губерниев.

Кстати, как отметили столичные полицейские, чемпионат мира по футболу благотворно повлиял на снижение уровня преступности в столице: за последние полгода она сократилась почти на четверть. И это при том, что за этот период в Москве прошло более 14 тысяч массовых мероприятий, в которых приняло участие более 20 миллионов человек.

Как отметил временно исполняющего обязанности министра внутренних дел России генерал-полковник Александр Горовой, тот факт, что Москва стала более безопасной, в том числе во время ЧМ-2018 — это следствие грамотной расстановки полицейских нарядов, правильного использования технических средств и работы с общественностью.

Это особенно проявилось во время чемпионата мира по футболу, когда было зарегистрировано в два раза меньше преступлений, чем обычно, и почти все они были раскрыты, отметил руководитель МВД. Особо было отмечено, что за время мундиаля столичные полицейские не допустили никаких нарушений общественного порядка, в том числе столкновений болельщиков.