Сирия: боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли

Дамаск, 2 августа. Боевики вооруженных бандформирований обстреляли жилой квартал города Алеппо в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Террористы в ходе обстрела использовали минометные снаряды, передает сирийское национальное агентство САНА.

Стоит отметить, что последний раз боевики атаковали город 30 июля. Ракеты взорвались в спальном районе. В результате боевых действий со стороны радикалов погибли двое человек, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по позициям террористов на западе провинции Алеппо, в результате чего был уничтожен высокопоставленный полевой командир боевиков.