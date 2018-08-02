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Похитительница кота Бегемота из «Булгаковского дома» объяснила свой поступок
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    Похитительница кота Бегемота из «Булгаковского дома» объяснила свой поступок

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    Похитительница кота Бегемота из «Булгаковского дома» объяснила свой поступок

    Москва, 2 августа. Женщина по имени Ольга, похитившая кота Бегемота из музея-театра «Булгаковский дом» на Большой Садовой улице, объяснила мотивы своих действий. Женщина пришла в музей, чтобы объяснить сотрудникам свой поступок.

    Накануне стало известно о похищении легендарного кота Бегемота. По словам очевидцев, кот был похищен неизвестной женщиной. Бегемот был найден в тот же день у Театра Моссовета. Сотрудники музея считают, что похитительница не ожидала такого резонанса, поэтому решила подкинуть кота в Театр Моссовета.

    Минувшим днем похитительница пришла в музей, чтобы объяснить сотрудникам свой поступок. По ее словам, она была вынуждена пойти на этот шаг, поскольку считает, что сотрудники музея не ухаживают за котом. При этом дама заявила, что намерена забрать кота себе. Сотрудники музея объяснили женщине, что кот останется в «Булгаковском доме», после чего похитительница удалилась.

    Сотрудники музея заявляют, что тщательно ухаживают за котом, который живет в «Булгаковском доме» уже 14 лет. Накануне Бегемота осмотрел ветеринар, который опроверг претензии похитительницы, передает «Комсомольская Правда».

    Автор: Артем Никулин
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