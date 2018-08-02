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«А танки по какой будут дороге ехать?»: в Киеве призвали не развивать территорию Донбасса
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    «А танки по какой будут дороге ехать?»: в Киеве призвали не развивать территорию Донбасса

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    «А танки по какой будут дороге ехать?»: в Киеве призвали не развивать территорию Донбасса

    Киев, 2 августа. Бывший силовик украинского националистического батальона «Айдар» Игорь Лапин призвал не ремонтировать дороги в Донбассе, так как по ним еще могут пройти танки.

    В настоящее время Лапин является депутатом украинского «Народного Фронта». К предложениям развивать территорию Донбасса он относится критически.

    «А то завтра на Западе скажут: «Мы тут воюем, а вы им дороги строите!» — пояснил он в эфире украинского ТВ.

    Кроме того, он предположил, что по дорогам юго-востока вновь могут активно ездить танки, конфликт снова пойдет на обострение.

    «Второй момент – а если обострится ситуация, танки по какой будут дороге ехать, по отремонтированной? — поинтересовался он. — То есть, должно учитываться, где находятся наши позиции, где отведенная техника».

    «А танки по какой будут дороге ехать?»: в Киеве призвали не развивать территорию Донбасса

    В 2014 году Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота. Конфликт удалось заморозить путем подписания минских соглашений, гарантами которых выступили Россия, Франция и Германия.

    Однако ВСУ ежедневно продолжают обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. Так, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 2 августа заявил, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе три раза. ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие.

    Автор: Катерина Иванова
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