В Госдуме назвали законопроект США о новых санкциях против РФ ударом «в никуда»

Москва, 2 августа. Внесенный в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России свидетельствует об усугублении геополитического стресса противников американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

По его мнению, сложившиеся коммуникации Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным лишь усугубляют то нервное состояние, в котором находятся противники политики главы Белого дома.

«На политической арене Трамп наносит удары по своим противникам, что и подтверждают такие удары «в никуда» со стороны его оппонентов», — считает Шхагошев.

Напомним, американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс Соединенных Штатов законопроект «всеобъемлющего законодательства», который ужесточает санкции против России.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что российская сторона может рассмотреть «заезженную донельзя» тему новых санкций на встрече с представителями Соединенных Штатов на парламентском уровне.