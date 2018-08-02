Российских чиновников снабдят специальными смартфонами

Москва, 2 августа. Российская компания «Ростелеком» планирует создать специальную версию смартфонов для отечественных чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, гаджеты будут работать на операционной системе Sailfish с более высоким уровнем шифрования по сравнению с обычной версией.

«Обсуждаем создание специальной версии смартфона для спецпользователей, для которых существуют определенные ограничения с точки зрения защиты информации», — отметил глава компании.

Он добавил, что специалисты продолжают тестировать гаджеты, которые должны внедрить в госкомпаниях и ведомствах России в следующем году. Заявка на бюджетное финансирование спецпроекта уже подана, и государство по ней «определилось», сказал Осеевский.

Ранее пресс-служба компании «Ростелеком» сообщила, что в ближайшем будущем в российских дворах появятся «умные» шлагбаумы, которые станут частью базы решений интернет-портала, запускаемого компанией в сотрудничестве с министерством строительства РФ.