Голубые береты, тельняшки и фонтаны. Десантники отметили 88-ю годовщину «Войск дяди Васи». ФАН-ТВ

Воздушно-десантные войска отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в Ильин день – второго августа. Для «голубых беретов» — это возможность не только поздравить товарищей, но и почтить память своего небесного покровителя – Ильи-пророка.

На Красной площади Москвы прошли показательные выступления воинов-десантников, сводного оркестра ВДВ, а также парад, в котором приняли участие военно-патриотические движения и курсанты со всей России. В их числе Рязанское десантное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

Представители войск расшифровывают аббревиатуры ВДВ — как «Войска Дяди Васи», в честь знаменитого командующего Василия Маргелова, который возглавлял первых десантников почти полвека. Голубые береты и тельняшки десантные войска обрели именно благодаря «Дяде Васе». В этот день сослуживцы собираются на «вечер выпускников», вспоминают яркие моменты своей службы и… купаются в фонтанах.

«2 августа – это день, когда мы все встречаемся, вспоминаем, кто где воевал, кто где служил. Просто братство. Порой с ребятами не видишься целый год, и вот раз в году со всеми сослуживцами встречаешься, жарко, искупаться в фонтане это нормально», — Николай Федотов, Виталий Борисов, десантники запаса.



«Я горжусь, что в России есть такие войска — воздушно-десантные. У них богатая история, достойные представители и герои, и военачальники, и рядовые солдаты, и полковники. Я считаю, что воздушные войска помогают испытать себя, проверить себя на прочность и быть выше своего предела. Все поздравляют друг друга, все как одна семья. Незнакомые люди подходят, обнимаются как родные», — Михаил Зиновьев, десантник запаса.



Торжественная часть продолжилась праздничными концертами и гуляниями в парках столицы. Где десантники купаются в фонтанах: не потому что видят в воде отражение неба, по которому скучают, а просто потому, что жарко.