Путин поручил направить силы МЧС в Хабаровский край из-за паводков

Ново-Огарево, 2 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Министерству чрезвычайных ситуаций в кратчайшие сроки подсчитать возможной ущерб в Хабаровском крае, куда, судя по прогнозам, может прийти волна паводка. Российский лидер также поручил сосредоточить средства и силы на наиболее проблемных участках.

Соответствующее поручение глава российского государства дал в ходе встречи с главой спасательного ведомства Евгением Зиничевым.

«Нужно людей своевременно оповещать о каких-то возможных природных катаклизмах, нужно концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях», — подчеркнул президент.

Как отметил глава МЧС, 3–4 августа 3–4 тысячи дачных участков в Хабаровском крае могут оказаться подтопленными, передает «Комсомольская правда».

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам министерств оперативно сформировать списки пострадавших от сильного паводка в Забайкальском крае и подготовить документы для выплаты им материальной помощи.