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СМИ узнали о сговоре Генпрокуратуры США с судьей для защиты Мюллера
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    СМИ узнали о сговоре Генпрокуратуры США с судьей для защиты Мюллера

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    СМИ узнали о сговоре Генпрокуратуры США с судьей для защиты Мюллера

    Вашингтон, 2 августа. Генеральная прокуратура США пошла на сговор с представителями федеральной судебной системы, чтобы сохранить за американским спецпрокурором Робертом Мюллером должность, которую он занял с нарушением закона.

    На среду, 3 августа, назначено судебное заседание по делу о незаконном назначении Мюллера на пост спецпрокурора. Однако в Генпрокуратуре США нашли способ, как добиться решения суда в пользу Мюллера.

    По информации СМИ, один из заместителей генерального прокурора США пошел на тайный сговор с одной из судей. После этого было подано дублирующее ходатайство к сублимированному делу. Оно было отклонено 31 июля при рассмотрении в другом суде в закрытом режиме.

    Таким образом, в США хотят нивелировать ходатайство адвокатов Concord Management and Consulting. Судья по делу «Конкорда» Эми Джексон будет использовать это решение в качестве прецедента.

    «У них с судей состоялся телефонный разговор, после чего рассмотрение ходатайства прошло очень быстро и с необходимым для Мюллера результатом», — приводит слова источника в американской Генпрокуратуре USA Really.

    Ситуация поставила Джексон в неудобное положение. Согласно закону, она должна признать незаконность назначения Мюллера на пост спецпрокурора. Однако теперь ей придется сделать выбор между соблюдением закона страны и подыгрыванием манипуляциям со стороны представителей спецпрокурора.

    Автор: Алексей Громов
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