Вашингтон, 2 августа. Генеральная прокуратура США пошла на сговор с представителями федеральной судебной системы, чтобы сохранить за американским спецпрокурором Робертом Мюллером должность, которую он занял с нарушением закона.

На среду, 3 августа, назначено судебное заседание по делу о незаконном назначении Мюллера на пост спецпрокурора. Однако в Генпрокуратуре США нашли способ, как добиться решения суда в пользу Мюллера.

По информации СМИ, один из заместителей генерального прокурора США пошел на тайный сговор с одной из судей. После этого было подано дублирующее ходатайство к сублимированному делу. Оно было отклонено 31 июля при рассмотрении в другом суде в закрытом режиме.

Таким образом, в США хотят нивелировать ходатайство адвокатов Concord Management and Consulting. Судья по делу «Конкорда» Эми Джексон будет использовать это решение в качестве прецедента.

«У них с судей состоялся телефонный разговор, после чего рассмотрение ходатайства прошло очень быстро и с необходимым для Мюллера результатом», — приводит слова источника в американской Генпрокуратуре USA Really.

Ситуация поставила Джексон в неудобное положение. Согласно закону, она должна признать незаконность назначения Мюллера на пост спецпрокурора. Однако теперь ей придется сделать выбор между соблюдением закона страны и подыгрыванием манипуляциям со стороны представителей спецпрокурора.