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СБУ показала изъятое у сообщников Савченко оружие для госпереворота
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    СБУ показала изъятое у сообщников Савченко оружие для госпереворота

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    СБУ показала изъятое у сообщников Савченко оружие для госпереворота

    Киев, 2 августа. Служба безопасности Украины показала журналистам оружие, изъятое по делу о подготовке терактов в Киеве, в организации которых обвиняют депутата Верховной рады Надежду.

    По данным следствия, Савченко и ее сообщники планировали использовать автоматическое стрелковое оружие, минометы, гранаты с целью захвата власти на Украине. В СБУ предполагают, что оружие было доставлено с территории ДНР и ЛНР.

    В ведомстве отметили, что Савченко и ее Сообщники планировали обстрелять правительственный квартал Киева, а также здание Верховной рады. К настоящему моменту СБУ завершила досудебное расследование по данному уголовному делу. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

    Напомним, 22 марта украинские парламентарии лишили Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также проголосовали за ее арест и привлечение к уголовной ответственности, в этот же день она была задержана. Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении ведомства есть неопровержимые доказательства участия Савченко в подготовке государственного переворота на Украине, передает «СвободнаяПресса».

    Автор: Артем Никулин
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