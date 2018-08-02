Сенаторы обсудят на встрече «заезженную донельзя» тему новых санкций США против РФ

Москва, 2 августа. Вопрос внесенного в Сенат США законопроекта новых антироссийских санкций может быть поднят в ходе предстоящих переговоров двух сторон на парламентском уровне, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как стало известно ранее, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев проведет встречу с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэндом Полом в понедельник, 6 августа.

«Тему новых санкций можем обсудить на встрече, такое может быть. Вообще, нам, конечно, интересно, сколько еще американцы будут использовать свою санкционную пластинку, заезженную донельзя», — подчеркнул Джабаров в разговоре с РИА Новости.

Стоит отметить, что во встрече также примут участие члены комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Сергей Кисляк и Владимир Лукин.

Напомним, американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает санкции против России. Так называемое «всеобъемлющее законодательство» призвано усилить санкционное давление на Россию.

Ранее Федеральное агентство новостей представило перевод статьи, в которой эксперты объяснили, почему новые жесткие санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в американские выборы в США не сработают.