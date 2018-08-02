Москва, 2 августа. Многократный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин объяснил переход российских биатлонисток в сборную Украины.

Шипулин прокомментировал намерение Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко выступать на международных соревнованиях по биатлону за сборную Украины. Спортсмен объяснил это решение коллег слабой конкуренцией в другой стране.

«Там конкуренции меньше, — приводит его слова Ura.Ru. — То есть, если на чемпионате России выступает около 100 человек, из которых выбирают около 5-6 спортсменов в основную сборную, которая будет представлять интересы страны, то на Украине, я думаю, что это не больше 20 человек».

Он пояснил, что на Украине больше шансов попасть сразу в сборную страны.

Ранее заслуженный тренер, олимпийский чемпион Владимир Аликин завил, что переход россиянок — абсолютно стандартная ситуация. Он добавил, что любой биатлонист вправе выбирать те условия, которые считает подходящими для своей работы, пишет «Газета.ru».