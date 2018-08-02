Классический объект для нападения: Пушков анонсировал законопроект о работе СМИ в горячих точках

В сентябре этого года Совет Федерации может вернуться к рассмотрению законопроекта о работе СМИ в горячих точках, заявил сенатор Алексей Пушков. В интервью Федеральному агентству новостей председатель временной комиссии СФ по информационной политике прокомментировал содержание будущего закона.

Сенатор указал, что актуальность законодательной инициативы подтверждена трагическим гибелью в Центральноафриканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Однако в законопроекте речь идет лишь о тех представителях прессы, которых их собственные СМИ официально направляют в горячие точки.

Сам Алексей Константинович вот уже 20 лет является автором программы «Постскриптум» на телеканале ТВЦ, а его съемочная группа не раз освещала события в различных странах во время боевых действий и гражданских войн.

Закон поможет не всем

«По каким-то причинам закон до сих пор не был принят. Естественно, я поддерживаю его, — заявил Алексей Пушков корреспонденту ФАН. — Но мы должны понимать, что в этом законе речь идет о тех журналистах, которые официально направлены своими СМИ или организациями в горячие точки для освещения тех или иных событий. Скажем, корреспонденты моей программы «Постскриптум» были в Ливии, в Сирии, в Египте во времена «Арабской весны», и они были направлены туда по моему решению, как руководителя программы, и по решению канала».

Сенатор считает, что этот закон позволит максимально обезопасить журналистов, отправляющихся в опасные места планеты с официальной миссией, о которой будет известно в российском посольстве, властям страны, международным организациям.

«Конечно, если люди выезжают по собственному почину, не регистрируясь как журналисты, им помочь закон не сможет», — добавил он.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О средствах массовой информации» был направлен в Государственную думу группой депутатов еще летом 2014 года. Законопроект был одобрен в первом чтении, к нему были собраны поправки и предложения, но дальнейшее рассмотрение документа затормозилось.

Инициаторы предлагали законодательно закрепить обязанность редакции обеспечить журналистов и других членов редакционной или съемочной группы, направленных для работы в зоны вооруженных конфликтов, проведения контртеррористических операций и военных действий, средствами индивидуальной защиты, другим специальным снаряжением и опознавательным знаком «Пресса/Press».

Также законопроект рекомендует обязательное заключение договора дополнительного страхования, охватывающего случаи болезни, ранения, репатриации и гибели, и предписывает обучение журналистов специальным способам обеспечения безопасности.

Убийство журналиста — самореклама боевиков

«Случай, который произошел в ЦАР, подтвердил и еще раз напомнил, что журналисты сейчас являются не только жертвами нападений со смертельным исходом, но и объектами охоты со стороны террористических организаций, — пояснил Алексей Пушков. — Мы все помним, как боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН) демонстративно отрезали головы западным журналистам, которые попали им в руки».

Убийство журналиста боевиком такой организации, как ИГ1, — это большая самореклама, уверен сенатор. Дело в том, что к журналистам приковано большое внимание СМИ, и поэтому они являются мишенью для террористов, добавил он.

Сенатор также отметил, что в сентябре, до рассмотрения закона в Госдуме он намерен провести на эту тему заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике. Эксперты обсудят, в каких условиях журналисты могут рассчитывать на содействие со стороны официальных лиц, а также какие требования будут предъявляться к представителям прессы, въезжающим в опасные зоны.

«Раньше всем выезжающим в страны Африки надо было делать прививку от желтой лихорадки, — говорит Алексей Пушков. — Теперь могут появиться некоторые требования насчет прохождения специального инструктажа. Надо увеличить информированность журналистов, особенно в отношении государств Африки, Ближнего и Среднего Востока, где бушуют гражданские войны».

По словам сенатора и опытного журналиста, ночь и позднее время суток — это время преступлений в странах с неспокойной обстановкой. В такой час активизируются любые банды.

Трагедия в ЦАР ускорит принятие законопроекта

«Одиноко едущая машина — это классический объект для нападения, особенно в вечернее и ночное время, когда местная полиция и силы безопасности, как правило, ничего предпринять не могут, — считает собеседник ФАН. — Помню, я оказался в Анголе весной 1992 года как раз в разгар гражданской войны. Редакционная группа жила в большом отеле на окраине Луанды, и самое главное было дождаться утра. Мы почти не спали, потому что лишь с восходом наступало затишье в боевых действиях и атаках на гражданское население».

Поэтому обязательно нужен инструктаж, чтоб человек четко понимал — куда он едет, какие районы опасные, где безопасно находиться, добавил Алексей Пушков. Такая информация имеет исключительное значение, и осенью парламентарии будут обсуждать этот вопрос, пообещал он.

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи корреспонденту ФАН сообщили, что все поправки и предложения ко второму чтению законопроекта о защите журналистов в горячих точках собраны, законопроект согласован со всеми ведомствами, замечания имелись только у Минфина.

«Возможно, резонанс вокруг убийства журналистов в ЦАР действительно ускорит принятие законопроекта», — прокомментировали в комитете.

На сайте нижней палаты парламента сообщается, что законопроект включен в примерную программу работы Госдумы на октябрь 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.