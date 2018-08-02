Миссия ОБСЕ зафиксировала в июле 15 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Донецк, 2 августа. Миссия ОБСЕ зафиксировала 15 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе в июле, рассказал журналистам первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«За июль миссия зафиксировала 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений который был до первого июля», — заявил Хуг.

По его словам, после объявления очередного режима прекращения огня число нарушений снизилось, но потом количество начало возрастать.

Напомним, конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. После Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек.

Отметим, что вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.