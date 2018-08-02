Донбасс сегодня: боец ВСУ перешел на сторону ДНР, армия Киева потеряла четыре бригады

Донбасс, 2 августа. Перебежчик из ВСУ рассказал в ДНР о реальном положении дел в украинской армии. Около четырех бригад ВСУ расторгает контракты с армией. Украинская разведка выдумала «массовый расстрел подростков в Горловке». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Перебежчик рассказал о состоянии дел в ВСУ

Практически во всех передовых частях украинской армии в Донбассе работают комиссии из Киева по проверке личного состава. Одной из причин этого стал переход на сторону Донецкой народной республики еще одного военнослужащего Вооруженных сил Украины. Перебежчик уже дал свидетельские показания о преступлениях командования ВСУ против народа Донбасса.

Сергей Т. перешел на сторону ДНР, поскольку не хотел терпеть издевательств националистов, которые устроили ему травлю из-за того, что он родом из Донбасса. Пока личность перебежчика не раскрывается, но он уже дает показания компетентным органам ДНР.

Из сведений, полученных от разочаровавшегося в братоубийственной войне украинского военнослужащего, уже известно, что снабжение частей и соединений ВСУ в последние месяцы значительно сократилось, также снизился уровень боевой подготовки войск. Передовые части ВСУ, по словам перебежчика, вместо ведения активных боевых действий в основном занимаются наведением порядка в блиндажах и окопах для обеспечения «красивой картинки» к пиар-акциям нового командующего силовой операцией Киева генерала Сергея Наева.

В целом анализ полученных от перебежчика показаний позволяет прийти к выводу, что морально-психологический уровень военнослужащих армии Киева близится к нулю. Ведь даже занятия по боевой подготовке, которые так любят показывать украинские СМИ, проводятся одними и теми же тыловыми подразделениями. А большинство солдат передовых частей слабы физически и опустошены морально, среди них процветает пьянство.

Кто поумнее, тот разрывает контракты и уезжает на заработки в Европу, в Белоруссию и в том числе в Россию. Причина — вранье киевского руководства относительно достойного содержании «защитников» Украины. По реальным данным размер «зарплаты» украинского солдата в 99% случаев составляет лишь 7,5 тысяч гривен (около 17 тысяч рублей), в то время как президент Украины Петр Порошенко обещал платить военнослужащим на передовой 30 тысяч гривен в месяц.

ВСУ покидают сразу четыре бригады

Подтверждением этой информации, полученной от перебежчика, является закрытая статистика по уволившимся из рядов ВСУ, добытая разведкой Донецкой народной республики. Согласно полученным данным, только с начала текущего года из украинской армии уволилось более 11 тысяч солдат-контрактников и офицеров с боевым опытом, еще 18 тысяч военнослужащих расторгнет контракты до конца 2018 года.

Таким образом, если брать современную украинскую армию с ее комплектованием частей и соединений, получается, что около четырех полноценных бригад ВСУ по численности до конца года прекратят свое существование. Основная причина — некачественное материально-техническое обеспечение и неудовлетворительное денежное содержание военнослужащих.

В связи с этим Минобороны Украины сделало заявление об увеличении размера денежного довольствия военнослужащим ВСУ. Однако по подсчетам самого украинского оборонного ведомства для решения этой задачи необходимо дополнительно выделить из бюджета 4,5 млрд гривен. В бюджете Украины на данный момент таких средств нет.

Украинские СМИ готовятся прикрывать провокации ВСУ

Единственное, что остается Киеву в этих условиях, — максимально задействовать пропагандистский инструментарий. Именно эту задачу призваны воплотить в жизнь центры информационно-психологических операций ВСУ, которые координируют различные группы журналистов украинских СМИ.

По всей линии соприкосновения в Донбассе фиксируется активизация съемочных групп украинских телеканалов, что говорит о возможной предстоящей эскалации конфликта и провокационных обстрелах со стороны ВСУ. Цель провокаций — вызвать ответный огонь армий республик. На основании анализа боевых сводок последних нескольких дней можно прийти к выводу, что самыми горячими точками могут стать южное и горловское направления ДНР, а также запад и юго-запад ЛНР.

Ложь украинской разведки о «расстрелах детей в Горловке»

Иначе как абсурдом и полным отсутствием связи с реальностью очередную фантазию украинской разведки не назовешь. Главное разведуправление Минобороны Украины заявило, что якобы некая мифическая «группа российских военнослужащих» расстреляла в Горловке нескольких подростков.

Когда и при каких обстоятельствах произошел инцидент, естественно, не сообщается. Единственное уточнение заключается в том, что дело о якобы «расстреле» ведет военная комендатура ДНР. При этом сами «расстрелянные» подростки якобы получили ранения.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, по своим каналам связался с представителями правоохранителей ДНР, а также с военной комендатурой республики.

Ни по одному из ведомств данная информация не проходила, уголовные дела и расследования по этим якобы «фактам» отсутствуют. Кроме того, столь массовый инцидент, если бы и имел место, не остался бы вне поля зрения соцсетей, а там — тишина.

Стоит отметить, что уже через 20 минут после озвучивания спикером Минобороны Украины этой дезинформации она начала выходить на лентах всех украинских изданий с интервалом в пять минут. Это говорит о спланированной информационной провокации, в которой отрабатываются сразу два набивших оскомину киевских темника: «российское присутствие в Донбассе» и «злобные террористы терроризируют местное население».