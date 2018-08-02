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РЕН ТВ установил исторический рекорд по просмотрам в июле
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    РЕН ТВ установил исторический рекорд по просмотрам в июле

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    РЕН ТВ установил исторический рекорд по просмотрам в июле

    Москва, 2 августа. Телеканал РЕН ТВ в июле установил исторический рекорд, показав лучшую долю — 6,6%, сообщили представители канала.

    По данным исследования Mediascope, в июле доля просмотров РЕН ТВ среди россиян в возрасте от 25 до 54 лет достигла 6,6%.

    «Это лучший июльский результат РЕН ТВ за всю историю существования и самая высокая месячная доля телеканала с мая 2012 года», — прокомментировали этот показатель на телеканале.

    По мнению его представителей, главным событием месяца можно назвать старт седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Пока что последний из вышедших сезонов этого фэнтези посмотрели 10% россиян. Кроме того, зрители активно интересовались информационными программами канала. Наибольшей популярность пользовались итоговый выпуск «Новостей» 12 июля и выпуск «Экстренного вызова» 19 июля.

    РЕН ТВ установил исторический рекорд по просмотрам в июле

    Предложенные телеканалом фильмы также успешно нашли своего зрителя. Россияне проявили интерес к «Последнему охотнику на ведьм», к «В осаде», к «Быстрому и мертвому», а также к «Бегущему человеку».

    Автор: Катерина Иванова
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