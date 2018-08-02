Меню
Спорт
«Локомотив» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли
Следующая новость
Загрузка...

    «Локомотив» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков

    69

    «Локомотив» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков

    Москва, 2 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за расистские выкрики болельщиков команды во время матча за Суперкубок России против ЦСКА, сообщил руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

    Система мониторинга Российского футбольного союза зафиксировала, что болельщики «железнодорожников» выкрикивали оскорбительные фразы в адрес бразильского нападающего армейцев Витиньо. В РФС отметили, что специалисты, просмотрев видеозаписи, установили, что это было не массовое скандирование.

    Напомним, ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:0 27 июля. Автором единственного гола стал Хетаг Хосонов.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.