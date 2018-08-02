«Локомотив» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков

Москва, 2 августа. Московский футбольный клуб «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за расистские выкрики болельщиков команды во время матча за Суперкубок России против ЦСКА, сообщил руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Система мониторинга Российского футбольного союза зафиксировала, что болельщики «железнодорожников» выкрикивали оскорбительные фразы в адрес бразильского нападающего армейцев Витиньо. В РФС отметили, что специалисты, просмотрев видеозаписи, установили, что это было не массовое скандирование.

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:0 27 июля. Автором единственного гола стал Хетаг Хосонов.