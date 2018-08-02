«Ждем памятники Гераклу и Раме»: россияне высмеяли Кличко, записавшего Илью Муромца в украинские богатыри

Москва, 2 августа. Киевский мэр Виталий Кличко принял участие в торжественном открытии памятника богатырю Илье Муромцу. Он отметил, что «украинский» богатырь родился под Черниговом, защищал город Киев. Скульптура была установлена на Трухановом острове посреди Днепра.

В ходе церемонии открытия Кличко также заявил, что Муромец является частью национальной культуры Украины, «которую хотят украсть», передает Infox.ru.

Отметим, украинские историки уверены, что этот персонаж является уроженцем Моровска, или Моровийска, под Черниговом. Однако другие версии свидетельствуют о том, что богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома (ныне во Владимирской области).

В российских соцсетях также высмеяли Кличко, назначившего Илью Муромца украинцем.

«Как жаль, что Илья Муромец так и не узнал, что он украинец», — отметил пользователь под ником valera kerchenski. «Ждем памятники Гераклу, Раме, графу Роланду и наконец главному украинскому герою уроженцу Казахстана и немецкому гражданину герру Кличко», — пошутил пользователь den445.

«Выбор Кличко для открытия этого памятника не случаен…Нужен был тот, кто сможет внятно объяснить почему «Муромец» — это уроженец Чернигова?», — написал UrRRy.