Совбез ООН не смог прийти к единому мнению по ситуации с химоружием в Сирии

Нью-Йорк, 2 августа. Совет безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по ситуации с химическим оружием в Сирии и докладу ОЗХО, заявила постпред Британии при международной организации Карен Пирс.

Утром 2 августа в ООН проводились консультации по вопросу химического оружия. По словам представителя председательствующей в Совбезе Британии, заявления для прессы пока нет. Она признала, что среди членов постоянного органа ООН есть разногласия по ОЗХО.

В то же время Совбез отстаивает принципы запрета использования отравляющих веществ. Ранее западные страны обвинили власти Сирии в химатаке в городе Дума 7 апреля и пригрозили военными ударами. В Минообороны России неоднократно заявляли, что боевики готовят провокации в Восточной Гуте с использованием химоружия.

Россия считает, что Запад пытается выгородить боевиков и оправдать удары извне. 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетые удары по правительственным объектам в Сирии. Глава государства Владимир Путин жестко раскритиковал действия Запада, назвав их актом агрессии.

Дамаск подчеркивал, что не применял химоружие против мирных граждан. Весь арсенал отравляющих веществ был уничтожен, что подтвердили специалисты ОЗХО.