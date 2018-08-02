Демократов «смутили» туры Трампа на «борту номер один» для членов частных клубов

Вашингтон, 2 августа. Американские сенаторы-демократы призвали провести расследование в связи с подозрительными экскурсиями на правительственный «борт номер один», которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположительно проводит для членов своих частных клубов в штате Флорида.

Сенаторы, в числе которых Элизабет Уоррен, Томас Карпер, Ричард Блументал и Шелдон Уайтхаус​​​, направили письмо в надзорные органы. В своем послании они напомнили, что бывшие главы Белого дома проводили экскурсии для друзей и доноров предвыборных кампаний, однако туры для членов президентского частного клуба «смущают и вызывают подозрения».

Политики потребовали проверить всех посетителей правительственного самолета Трампа на наличие каких-либо бизнес-отношений с президентом и его семьей.

Ранее американский лидер заявил о желании перекрасить президентский самолет в цвета американского флага: красный, белый и синий. Трамп подчеркнул, что «борт номер один» должен стать «самым лучшим в мире».