Меню
Весь мир
Демократов «смутили» туры Трампа на «борту номер один» для членов частных клубов
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли
Следующая новость
Загрузка...

    Демократов «смутили» туры Трампа на «борту номер один» для членов частных клубов

    57

    Демократов «смутили» туры Трампа на «борту номер один» для членов частных клубов

    Вашингтон, 2 августа. Американские сенаторы-демократы призвали провести расследование в связи с подозрительными экскурсиями на правительственный «борт номер один», которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположительно проводит для членов своих частных клубов в штате Флорида.

    Сенаторы, в числе которых Элизабет Уоррен, Томас Карпер, Ричард Блументал и Шелдон Уайтхаус​​​, направили письмо в надзорные органы. В своем послании они напомнили, что бывшие главы Белого дома проводили экскурсии для друзей и доноров предвыборных кампаний, однако туры для членов президентского частного клуба «смущают и вызывают подозрения».

    Политики потребовали проверить всех посетителей правительственного самолета Трампа на наличие каких-либо бизнес-отношений с президентом и его семьей.

    Демократов «смутили» туры Трампа на «борту номер один» для членов частных клубов

    Ранее американский лидер заявил о желании перекрасить президентский самолет в цвета американского флага: красный, белый и синий. Трамп подчеркнул, что «борт номер один» должен стать «самым лучшим в мире».

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.