Сирия на пороге мира: Минобороны РФ призвало Дамаск выступить гарантом возвращения беженцев

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев призвал Сирию выступить гарантом возвращения беженцев в арабскую республику. По мнению представителя Минобороны РФ, именно официальный Дамаск должен взять на себя ответственность за создание необходимых для возвращения перемещенных лиц на родину социальных, экономических и правовых условий. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе совещания членов Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в САР Мизинцев также добавил, что второй стороной, которой стоит стать гарантом осуществления этой гуманитарной миссии, является каждое отдельно взятое государство, предоставившее свои территории для перемещенных лиц из Сирии. По мнению Москвы, такие страны должны совместно с правительством САР заняться разработкой всех организационных мероприятий в рамках данной гуманитарной операции.

«Это также целиком распространяется на методику работы с подведомственными структурами ООН, Амманским мониторинговым центром, другими общественными и гуманитарными организациями», — подчеркнул генерал-полковник.

По его словам, российский Межведомственный координационный штаб, в свою очередь, продолжит оказывать содействие в решении возникающих проблем, налаживании связей на всех международных площадках, а также продолжит помогать Дамаску в преодолении ключевых экономических, гуманитарных и социальных сложностей, ставших следствием продолжительных военных действий в САР.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что данная инициатива Министерства обороны РФ вполне логична и отвечает реальному положению дел в регионе. Процесс обеспечения условий для возвращения бежавших из САР мирных жителей в ситуации развития мирного и политического урегулирования является совершенно закономерным и своевременным.

«Это абсолютно естественно, ведь официальный Дамаск уже контролирует большую часть территории арабской республики, и в Сирию сейчас возвращается нормальная мирная жизнь. Соответственно, параллельно, конечно, должна идти речь о судьбе беженцев, то есть тех мирных граждан, которые были вынуждены бежать от войны и от террористов в сопредельные страны. Процесс их возвращения в родные дома, разумеется, представляется логичным и, конечно, нужно стремиться его развивать», — заявил эксперт.

Он предположил, что гарантами второго порядка в рамках данной гуманитарной миссии станут, прежде всего, соседние Иордания и Турция, которые приняли на свою территорию основную часть беженцев из САР.

«В странах, которые приняли большое количество перемещенных лиц, понемногу растет напряженность в связи с обострением миграционного кризиса. Прежде всего, это Турция и Иордания — северное и южное направления, куда бежало большинство сирийских граждан. Скорее всего, именно о них, прежде всего, идет речь, когда упоминается вторая сторона, отвечающая за реализацию гуманитарной миссии по возвращению беженцев. Анкара уже является участником мирных переговоров в рамках Астанинского формата, а более плотное включение в урегулирование сирийского конфликта Аммана может способствовать значительному ускорению этого процесса», — заметил наш собеседник.

Кроме того, он выразил мнение, что ожидать какого-то серьезного участия западных стран в деле возвращения перемещенных лиц в родную Сирию не стоит.