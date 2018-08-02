Подруга парня с «женственной» прической, которого утопили в озере, рассказала подробности трагедии

Самара, 2 августа. Страшная трагедия произошла на берегу Алексеевского озера Самарской области — группа людей утопила 23-летнего Александра Я. Девушка погибшего рассказала, что произошло с ними в эту жуткую ночь.

Валентина — девушка погибшего — рассказала, что на озере они были около пяти часов вечера 23 июня. В нескольких метрах от них отдыхала другая компания — две девушки и четыре-шесть молодых человека в возрасте от 25 до 30 лет.

Никаких конфликтов между ними не было, ближе к ночи они приняли новых знакомых у себя, стали с ними общаться. В один момент между девушкой из компании погибшего Анжелой и новым знакомым Артуром произошел словесный конфликт. Позже произошла еще одна перепалка — на этот раз Валентина была недовольна, что ее молодой человек общается с девушкой из другой компании. Пара начала выяснять отношения, и в их разговор влез Артур, который заявил, что погибший грубо разговаривает со своей возлюбленной. Он начал оскорблять молодого человека, говоря, что у него «женственные» голос и прическа.

«Я объяснила человеку из другой компании, что это не его дело, и позвала Сашу уйти от них. Но он продолжал сидеть. Я ушла в машину, а через 10 минут услышала крики», — цитирует «Комсомольская правда» девушку.

Потом началось страшное. Согласно показаниям участников пикника, компания во главе с Артуром стала издеваться над Александром А., избивать. Девушка пыталась помочь своему возлюбленному, но ее откидывали.

«Вмешались наши ребята, им тоже досталось. Я повернулась и увидела, что моего парня пинают двое. Подбежала и легла на Сашу, чтобы ему меньше ударов досталось, но меня снова взяли за волосы и отшвырнули», — продолжила она.

Новые «знакомые» бросили молодого человека в озеро и уехали. Тело Александра Я. нашли водолазы утром.

Артур сейчас задержан. Группа людей призналась, что избивала молодого человека, но отрицает, что сбросила его в воду. В СУ СК РФ по региону рассказали, что сейчас проходят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств трагедии.