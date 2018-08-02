Моторная лодка перевернулась на Ямале, погибли два человека

Москва, 2 августа. Моторная лодка с тремя пассажирами перевернулась на реке Обь в Ямальском районе. Как стало известно, ЧП случилось на мелководье недалеко от острова Большой Яр.

По неизвестным причинам судно перевернулось, одному человеку удалось спастись, остальных находившихся в лодке людей унесло течением. В настоящее время проводятся поиски мужчины и женщины.

Следует отметить, что поиски длятся уже вторые сутки, но пока они не дали никаких результатов. Не исключено, что пострадавшие утонули.

Сейчас также устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка, передает издание «ФедералПресс».

Напомним, несколько дней назад в Ямало-Ненецком автономном округе произошла похожая трагедия: пьяный отец перевернул лодку, утопив шестилетнего сына.