Украинские военные продали просроченные боеприпасы жителям Донбасса — ЛНР

Луганск, 2 августа. Проверка на складах ВСУ в Донбассе выявила недостачу боеприпасов, которые подлежали утилизации. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Украинские военные пытаются нажиться на оружии и продают его местным жителям в Донбассе. По данным ЛНР, бойцы одной из бригад ВСУ продали стрелковое оружие и несколько ящиков гранат. Ранее на складах в районе населеннго пункта Красная Гора была проведена проверка боеприпасов.

Выяснилось, что пропала большая партия просроченных снарядов. Марочко не исключил, что это оружие киевские силовики тоже попытаются продать.

Военная прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел из-за массовых хищений на складах ВСУ. В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские военные продают оружие из-за невыплат денежного довольствия.