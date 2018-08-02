Суд арестовал младшую из сестер, жестоко убивших отца в Москве

Москва, 2 августа. Останкинский суд Москвы арестовал младшую из трех сестер, подозреваемых в жестоком убийстве 57-летнего отца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

«Судья постановила удовлетворить ходатайство следствия и избрать (​​​…) меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала она РИА Новости.

Напомним, сестры-погодки (17,18 и 19 лет) убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллончиком. Позднее девушки признались, что отец регулярно избивал их, угрожал убийством и даже изнасилованием. В настоящее время обвиняемые в убийстве находятся в СИЗО, решается вопрос об их аресте.

Ранее эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнула, что девочки нашли, как им казалось, выход из положения, поэтому они и приняли такое страшное решение.