Дания сама себя наказала: в Совфеде отреагировали на решение пустить «Северный поток — 2» в обход Борнхольма

То, о чем предупреждал сенатор Франц Клинцевич, стало реальностью — попытки Дании помешать строительству «Северного потока — 2» потерпели крах и привели только к тому, что газопровод, скорее всего, пойдет в обход датской территории. Как сообщил на пресс-конференции исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV (партнера «Газпрома») Манфред Ляйтнер, проектная компания будущего газопровода Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут для прокладки трубы газопровода. «Северный поток — 2», который напрямую свяжет Россию и Германию, обогнет остров Борнхольм, что даст возможность не ждать от датского правительства разрешения на строительство.

Как отметил член Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей, его предсказание относительно Дании, которая сама себя наказала, полностью сбылось.

«Я же говорил, что у тех, кто тем или иным способом пытается надавить на Россию, ничего не получится», — отметил Клинцевич.

Сенатор напомнил, что США буквально выкручивали руки Европейскому Союзу, чтобы заставить его отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Эта политика была направлена не только на попытку насолить России, напомнил Клинцевич. За этим стояли экономические интересны США: желание продавить американский проект по продаже европейцам собственного дорогого сжиженного газа вместо дешевого и качественного российского.

«Дания тогда оказалась самым слабым звеном, — напомнил Франц Клинцевич. — Другие европейские страны, поразмыслив, решили не следовать бездумно в фарватере вашингтонской политики, а подумать о собственных гражданах, да и европейские ценности вспомнить».

Выступая на пресс-конференции, топ-менеджер OMV Манфред Ляйтнер заявил, что его компания уже разработала альтернативный маршрут для «Северного потока — 2», для которого не требуется дополнительных разрешений.

«При этом общая стоимость проекта останется прежней — 9,5 миллиарда евро», — цитирует ТАСС слова Ляйтнера.

Отметим, Дания — единственная из всех стран, чью территорию затрагивает газопровод, не выдавшая официального разрешения на его строительство. Ранее соответствующие разрешения выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция.

Как отмечают аналитики, скорее всего, на решение о разработке альтернативного маршрута для газопровода повлияла именно неуступчивость Копенгагена, который затягивал решение с разрешением на прокладку газовой трубы в территориальных водах датского острова Борнхольм. Речь шла об участке в 139 километров, и еще в прошлом году руководство компании Nord Stream 2 AG заявляло, что, если Дания продолжит упорствовать, газопровод пройдет в стороне от Борнхольма — в исключительной экономической зоне, работы в которой не требуют особого разрешения.