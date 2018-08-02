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США ускорят поставки оружия в страны НАТО из-за России
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    США ускорят поставки оружия в страны НАТО из-за России

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    США ускорят поставки оружия в страны НАТО из-за России

    Вашингтон, 2 августа. Сенаторы США намерены ускорить поставки оружия странам НАТО, которые уже закупали вооружение у России. Таким образом, американские парламентарии рассчитывают перебить военные контракты западных стран с Россией и снизить зависимость членов альянса от российского оружия.

    «Ускорить передачу оборонных изделий странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых стран НАТО от российской военной техники», — говорится в документе.

    В законопроекте, который республиканцы и демократы представили в четверг в Сенате, также говорится о том, что президент США не может вывести страну из состава НАТО, если не получит в свою поддержку две трети голосов Сената. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «решительно поддерживают» своих союзников по альянсу.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал членов НАТО за слишком маленькие расходы на оборону и потребовал, чтобы каждый участник военного блока отчислял в бюджет альянса не менее 2% от ВВП. В противном случае Трамп пригрозил выходом из НАТО и выводом американского контингента из Европы.

    Автор: Антон Соколов
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