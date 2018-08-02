Опубликованы фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов

Москва, 2 августа. В Сети опубликована фотография автомобиля, на котором передвигались по ЦАР российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, о гибели которых стало известно в воскресенье.

Изображение пикапа Mitsubishi L200, который был обстрелян неизвестными, опубликовал в Twitter РБК.

Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0



Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT — РБК (@ru_rbc) August 2, 2018

Напомним, тела российских журналистов, прибывших в ЦАР по туристическим визам, обнаружили в 33 километрах от города Сибут. Ранее в четверг стало известно, что СК РФ изучает возможность отправки в Центральноафриканскую республику следователей для расследования убийства журналистов.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящее время на месте обнаружения тел работают криминалисты ЦАР, дипломат также рассказала, что власти африканской страны предупреждали журналистов из РФ об опасности.