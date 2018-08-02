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Опубликованы фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов
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    Опубликованы фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов

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    Опубликованы фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов

    Москва, 2 августа. В Сети опубликована фотография автомобиля, на котором передвигались по ЦАР российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, о гибели которых стало известно в воскресенье.

    Изображение пикапа Mitsubishi L200, который был обстрелян неизвестными, опубликовал в Twitter РБК.

    Напомним, тела российских журналистов, прибывших в ЦАР по туристическим визам, обнаружили в 33 километрах от города Сибут. Ранее в четверг стало известно, что СК РФ изучает возможность отправки в Центральноафриканскую республику следователей для расследования убийства журналистов. 

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящее время на месте обнаружения тел работают криминалисты ЦАР, дипломат также рассказала, что власти африканской страны предупреждали журналистов из РФ об опасности. 

    Автор: Федор Веснин
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