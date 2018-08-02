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Трамп получил новое письмо от лидера КНДР
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    Трамп получил новое письмо от лидера КНДР

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    Трамп получил новое письмо от лидера КНДР

    Вашингтон, 2 августа. Американский президент Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына в среду, 1 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Первого августа было получено письмо от лидера Кима для президента Трампа», — заявила она.

    По словам пресс-секретаря Белого дома, постоянная переписка между Трампом и Ким Чен Ыном направлена на развитие прошедшей в Сингапуре встречи и продвижение достигнутых договоренностей, сообщает «Парламентская газета». Однако деталей письма Сандерс не раскрыла.  

    Издание News.ru напомнило, что американский президент поблагодарил главу Северной Кореи за полученное ранее «приятное письмо». Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter.

    Автор: Дарья Смолина
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