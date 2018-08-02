Украинский посол объявил о готовности США поставить Киеву боевые катера

Киев, 2 августа. Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон готовится наладить прямые поставки боевых катеров для усиления контроля на море.

США намерены поставлять Украине боевые катера, утверждает украинский дипломат.

«Это будут прямые поставки, без посредников. Обсуждаются и дальнейшие планы взаимодействия», — пояснил он.

По словам Чалого, после поставок американских ракетных комплексов Javelin и изменения условий закупки вооружений, для Украины открываются новые возможности. Россия неоднократно предостерегала Запад от передачи Украине вооружения, поскольку это приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это идет вразрез минским договоренностям. В ДНР и ЛНР считают, что Киев в скором времени может перейти к активной фазе боевых действий.