Пашинян дразнит русского медведя: Дугин об аресте генсека ОДКБ в Армении

Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с действиями официального Еревана. Речь идет об аресте в Армении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Что стоит за последними шагами армянских властей и к чему они могут привести? На эти вопросы в беседе с военным корреспондентом Федерального агентства новостей отвечает философ, доктор политических наук Александр Дугин.

Пашинян создал сложности

— Все, что произошло в Армении в связи с «революцией Пашиняна» и что происходит сейчас, надо поместить в геополитический контекст, — считает собеседник ФАН. — Дело в том, что при президентстве Сержа Саргсяна были достигнуты серьезные договоренности по улучшению азербайджано-армянских отношений с участием России. Были достигнуты договоренности по Нагорному Карабаху, передаче пяти районов вокруг Нагорного Карабаха азербайджанской стороне, что позволило бы демонтировать напряжение и снять эскалацию между двумя странами. В свою очередь, это повлекло бы существенную гармонизацию баланса сил на Южном Кавказе.

— Однако этого не случилось...

— В тот момент, когда Серж Саргсян должен был перейти в кресло премьер-министра, начались волнения, которые привели к тому, что депутат Национального собрания Никол Пашинян стал главой исполнительной власти и принялся проводить совершенно другую линию. Пашинян не собирается выполнять те обещания, которые достигло руководство Армении с Азербайджаном и Россией, обнулив договоренности и создав тем самым огромные сложности. Более того, он стал высказывать прозападные, проатлантистские настроения, ставить под вопрос взаимодействие Армении и России в рамках ОДКБ и Евразийского Союза. То есть, Пашинян стал проводить деструктивную политику против наших давних союзнических отношений.

— Такое поведение стало неожиданностью, поскольку, наоборот, до этого и в Ереване, и в Баку появлялась информация о подвижках в урегулировании карабахского конфликта. Как выглядят действия Пашиняна из Москвы?

— С приходом Пашиняна речь уже шла не о том, чтобы сделать шаг вперед, как намечалось и предполагалось по карабахской проблеме, по армяно-азербайджанским отношениям, что усилило бы и позиции России и привело бы к норме отношения между этими странами. Потому что вопрос сближения Азербайджана с Россией был тоже актуален, и это усиливало бы всех. Но приход Пашиняна сорвал эти планы, что не только не дает делать шаги вперед, но и заставляет отступать.

Россия не смотрит на лица

— А теперь произошел знаковый арест...

— Арест руководителя ОДКБ Хачатурова — на самом деле, удар по нашему стратегическому партнерству. Если арест Роберта Кочаряна (бывший президент Армении. — Прим. ФАН) — внутренний вопрос, хотя и достаточно резкое действие, то арест руководителя ОДКБ — пощечина нашим военно-стратегическим отношениям.

— Для многих в Армении фигуры Саргсяна и Кочаряна ассоциировались именно с Россией. Кто-то воспринимал их даже как ставленников Москвы, что и добавило дополнительный импульс протестам. Насколько эти ассоциации адекватны действительности?

— Дело осложняется тем, что ни Саргсян, ни любое другое руководство Армении не является идеальным и тем, которое можно защищать. Это немного напоминает Киев и Украину, когда мы, Россия, договаривались с определенными лидерами, которые по внутренней политике оказывались непопулярными. Но это не значит, что Россия не обращала на это внимания. Россия действует в более общих интересах, не смотрит на лица, кто они и как их воспринимает общественное мнение. Россия действует с теми, кто возглавляет страну, кто имеет на это полномочия.

— Подобную же тактику Москва применяла и в отношениях с Ереваном...

— Россия выстраивала свои отношения с Арменией, исходя не из Кочаряна, не из Саргсяна, а из армянского государства, в интересах русского и армянского народов и наших двух государств — с учетом региональных союзов и интересов нашего союзника Азербайджана. Пашинян рушит эту модель и бросает вызов. Я прекрасно понимаю, что, возможно, армяне очень отрицательно относятся к предыдущему руководству. Это бывает. На самом деле, мы также относились к ельцинскому руководству, а украинцы — к Виктору Януковичу. Но это не повод для того, чтобы разрушать геополитические конструкции. Это очень опасно.

Стократно смягченная реакция Кремля

— СМИ пестрят заголовками о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении‍.

— Думаю, что Сергей Лавров, понимая опасность подобного движения Еревана, просто сегодня предупреждает: давайте, армяне, вы будете решать ваши внутренние проблемы как вы считаете нужным, но есть геополитический контекст, нарушать который нельзя, потому что, нарушая договоренности, вы ставите под удар и вашу государственность, и ваш народ. Мне кажется, в этом смысл заявления главы нашего МИД. Это очень серьезное предупреждение, поскольку Лавров — крайне мягкий человек.

— Очевидно, такова позиция не только российского внешнеполитического ведомства, но и Кремля.

— Как правило, наш МИД все максимально смягчает, насколько это возможно. И я могу представить себе реакцию президента Владимира Путина на то, что происходит. Представьте, что речь Лаврова — это стократно смягченная реакция нашего президента. Можно представить, какое негодование вызывают подобные действия Пашиняна в России, — не потому, что так новое руководство Армении обращается с предшествующим руководством (это, в конце концов, дело самого армянского народа), но потому что жертвой становятся стратегические отношения с Россией и нарушение баланса сил в регионе. Это может очень плохо закончиться для всех. То, что делает Пашинян, — это разрушение либо сознательная работа на те силы, которые хотят поссорить всех со всеми и прийти к новой конфронтации, которая всегда возможна в этом довольно сложном регионе.

— Такой демарш может аукнуться и в Нагорном Карабахе.

— Я недавно был в Карабахе с азербайджанской стороны и прекрасно понимаю, насколько хрупок этот мир и как трудно его поддерживать, как важно продумывать каждое действие в этом направлении. Арест Хачатурова, если угодно, — это выход из системы правил и договоренностей. Это разрушение военного альянса, действие, которое, на мой взгляд, является беспрецедентным.

Не останется ни посуды, ни лавочника

— Какие варианты действий есть у армянских властей?

— Во-первых, отпустить Хачатурова и извиниться за эти действия. Нужно найти другие способы решения внутриполитических проблем. И речь не идет о том, что кто-то виноват, речь идет том, что есть некий геополитический иммунитет определенных фигур. При всем терпении, спокойствии и выдержке России бесконечно этим ресурсом пользоваться нельзя. Выход только один — либо Пашинян приходит в себя и начинает учитывать стратегические интересы своего государства и народа, а не действовать вероломно и авантюристически, либо армяне должны понять, что снова совершили ошибку, после чего вновь устроить революцию и приводить к власти кого-то другого.

— Как в итоге может повести себя Россия?

— Если так дальше пойдет, то Россия, как гарант армянской государственности, просто скажет, что больше за это не отвечает. Ей достаточно просто это сказать, чтобы ситуация стала непредсказуемой. Россия является гарантом территориальной целостности любого государства не только на постсоветском пространстве, но и во всем ближайшем окружении по периферии. Это доказывает даже ситуация в Турции. Мы — гаранты. Это не значит, что мы можем шантажировать или разрушать эту территориальную целостность. Но если мы только на мгновение, на одну секунду забудем о том, что надо поддерживать наших союзников по ОДКБ и ЕврАзЭС, то, думаю, дни армянской территориальной целостности, и особенно Карабаха, будут сочтены — через несколько минут все войдет в непредсказуемую фазу. России стоит только моргнуть!

— Печальные перспективы для Армении...

— Русские — это огромная сила, как медведь. Армении не стоит его дразнить. Хорошо, вот попал медведь в посудную лавку, но зачем же ему поджигать хвост? Ну, не будет после этого ни посудной лавки, ни посуды, ни лавочника.