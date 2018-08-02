Украинских силовиков поймали на торговле взрывчаткой

Киев, 2 августа. Украинские военнослужащие в Закарпатской области торговали взрывчаткой, украденной с армейских складов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, во время задержания силовики пытались сбыть более семи килограммов тротила, 200 граммов пластида, а также десятки электрических и механических взрывателей. Кроме того, выяснилось, что военные успели сбыть 1,3 кг тротила, пять детонаторов и неустановленное число патронов к автомату Калашникова, пишут украинские СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по данным генпрокуратуры Украины, страну наводнило неучтенное оружие, которое украинские военные вывозят из Донбасса и продают. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, каждый день правоохранительные органы конфискуют десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, а также миллиарды патронов.