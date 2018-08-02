Меню
Украина
Украинских силовиков поймали на торговле взрывчаткой
Общество
Суд арестовал младшую из сестер, жестоко убивших отца в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Украинских силовиков поймали на торговле взрывчаткой

    44

    Украинских силовиков поймали на торговле взрывчаткой

    Киев, 2 августа. Украинские военнослужащие в Закарпатской области торговали взрывчаткой, украденной с армейских складов.

    Как сообщает Служба безопасности Украины, во время задержания силовики пытались сбыть более семи килограммов тротила, 200 граммов пластида, а также десятки электрических и механических взрывателей. Кроме того, выяснилось, что военные успели сбыть 1,3 кг тротила, пять детонаторов и неустановленное число патронов к автомату Калашникова, пишут украинские СМИ.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по данным генпрокуратуры Украины, страну наводнило неучтенное оружие, которое украинские военные вывозят из Донбасса и продают. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, каждый день правоохранительные органы конфискуют десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, а также миллиарды патронов.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.