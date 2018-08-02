Киев, 2 августа. Власти Германии выделят порядка 7 миллионов евро в 2018 и 2019 годах на гуманитарные программы, которые реализует Международный комитет Красного креста (МККК) в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе посольства ФРГ на Украине.

По данным дипмиссии, правительство Германии продолжит оказание финансовой поддержки гуманитарным мерам организации. В текущем году МККК получит 4 миллиона евро, в 2019 году — 3 миллиона. Отмечается, что за период с 2016 по 2019 год сумма финансовой поддержки составила порядка 20,5 миллиона евро.

Представители посольства добавили, что помощь направлена мирным жителям, страдающим от конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках. В рамках проекта предусмотрена помощь медикаментами, продуктами питания и предметами гигиены. Усилия также будут направлены на поиск пропавших без вести.

«Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Напомним, власти Украины развернули военную кампанию против ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, несмотря на заключенные минские соглашения, и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что власти Луганской народной республики поздравили десантников с Днем ВДВ и пообещали открыть небо Донбасса после войны.