Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Россия призывает США свернуть военные базы в Сирии. Швеция намерена закупить американские системы ПРО Patriot. Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось поле. Украинскому боксеру Александру Усику грозит судьба Савченко.
    18:52 2 Августа 2018
    102

    Россия призывает США свернуть военные базы в Сирии

    Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в ходе сегодняшнего брифинга заявил о том, что в районе Ат-Танфа на юге Сирии, где размещаются американские войска, активизировались террористы запрещенного в нашей стране «Исламского государства». Он также отметил, что боевики предпринимают вылазки в направлении Дейр-эз-Зора и Пальмиры, совершают теракты в соседних провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Генеральный штаб ВС России призвал Соединенные Штаты свернуть свою базу на юге Хомса и предоставить гуманитарному конвою доступ к лагерю Ар-Рукбан, который тоже оказался в зоне оккупации американских сил и подконтрольных Вашингтону вооруженных группировок.

    Швеция намерена закупить американские системы ПРО Patriot

    Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Правительство Швеции поручило Минобороны страны закупить американские системы ПРО Patriot. В сообщении оборонного ведомства говорится, что ранее Вашингтон предлагал Стокгольму приобрести четыре системы, а также два типа ракет к ним. Швеция, по информации СМИ, заплатит за данное вооружение не менее миллиарда евро. Поставки систем должны состояться в период с 2020 по 2025 год.

    Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось целое поле

    Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось целое поле. Видео происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей. История развернулась под селом Брод. По словам местного рабочего, во время полевых работ в тракторе «что-то закоротило», произошло возгорание. Огонь быстро распространился на сухую траву и перекинулся на все поле. Охваченная пожаром площадь оказалась слишком велика: пламя подступало к жилым домам и расположенной неподалеку заправке. Тракторист пытался потушить огонь своими силами, ему помогали местные жители, однако старания не увенчались успехом. На место инцидента приехали пожарные. По словам очевидцев, спасатели прибыли в последний момент, когда пламя вплотную подошло к постройкам.

    Украинскому боксеру Александру Усику грозит судьба Савченко

    Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Украинский боксер Александр Усик может попасть в немилость к официальному Киеву после отказа от звания Героя Украины. Такую точку зрения озвучил известный российский публицист Анатолий Вассерман, посоветовал спортсмену переехать в Крым, дабы не повторить судьбу депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая спустя год после получения высокого звания оказалась на скамье подсудимых по подозрению в попытке устроить государственный переворот. Напомним, Усик отказался от звания Героя Украины, попросив чиновников поднять людям пенсии и вернуть стране мир.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Российские журналисты погибли за амбиции Ходорковского. Колонка Евгения Беня

    Российские журналисты погибли за амбиции Ходорковского. Колонка Евгения Беня

    19:00   2 Августа 2018
    456
    Мне пора быть бдительной: Ахеджакова отреагировала на обвинение в «терроризме»

    Мне пора быть бдительной: Ахеджакова отреагировала на обвинение в «терроризме»

    16:00   2 Августа 2018
    3501
    Москва не позволит: цель Трампа «сделать Америку великой» больше не достижима

    Москва не позволит: цель Трампа «сделать Америку великой» больше не достижима

    13:16   2 Августа 2018
    790
    В Совфеде предложили присвоить украинскому боксеру Усику звание Героя Мира

    В Совфеде предложили присвоить украинскому боксеру Усику звание Героя Мира

    12:37   2 Августа 2018
    1247