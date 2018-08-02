Александру Усику на Украине грозит судьба Савченко | 2 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия призывает США свернуть военные базы в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в ходе сегодняшнего брифинга заявил о том, что в районе Ат-Танфа на юге Сирии, где размещаются американские войска, активизировались террористы запрещенного в нашей стране «Исламского государства». Он также отметил, что боевики предпринимают вылазки в направлении Дейр-эз-Зора и Пальмиры, совершают теракты в соседних провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Генеральный штаб ВС России призвал Соединенные Штаты свернуть свою базу на юге Хомса и предоставить гуманитарному конвою доступ к лагерю Ар-Рукбан, который тоже оказался в зоне оккупации американских сил и подконтрольных Вашингтону вооруженных группировок.

Швеция намерена закупить американские системы ПРО Patriot Правительство Швеции поручило Минобороны страны закупить американские системы ПРО Patriot. В сообщении оборонного ведомства говорится, что ранее Вашингтон предлагал Стокгольму приобрести четыре системы, а также два типа ракет к ним. Швеция, по информации СМИ, заплатит за данное вооружение не менее миллиарда евро. Поставки систем должны состояться в период с 2020 по 2025 год.

Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось целое поле Из-за поломки трактора в Самарской области загорелось целое поле. Видео происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей. История развернулась под селом Брод. По словам местного рабочего, во время полевых работ в тракторе «что-то закоротило», произошло возгорание. Огонь быстро распространился на сухую траву и перекинулся на все поле. Охваченная пожаром площадь оказалась слишком велика: пламя подступало к жилым домам и расположенной неподалеку заправке. Тракторист пытался потушить огонь своими силами, ему помогали местные жители, однако старания не увенчались успехом. На место инцидента приехали пожарные. По словам очевидцев, спасатели прибыли в последний момент, когда пламя вплотную подошло к постройкам.