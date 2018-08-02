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Врач рассказал, почему Василий Березуцкий завершил карьеру футболиста
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    Врач рассказал, почему Василий Березуцкий завершил карьеру футболиста

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    Врач рассказал, почему Василий Березуцкий завершил карьеру футболиста

    Москва, 2 августа. Спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал заявление бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого о проблемах со здоровье.

    Ранее футболист рассказал, что испытывал серьезные проблемы со здоровье, у него болело все тело. Кроме того, по словам Березуцкого, концентрация в крови креатинкиназы «зашкаливала».

    Васильков напомнил, что Березуцкий завершил свою карьеру в 35 лет, хотя футболисты в этом возрасте еще могут выступать, и современная медицина им в этом помогает.

    «Видимо, в семейном кругу решили, что хватит. Я не исключаю того, что через полгода он окажется в другой команде», — цитирует «Ридус» врача.

    Васильков отметил, что повышение в крови определенных ферментов после тренировок или игр — явление нормальное, которое проходит через два-четрые дня. Он добавил, что футбол — самый энергозатратный вид спорта, и игроки действительно претерпевают серьезные нагрузки. Однако, по словам врача, все приходит в норму через 48, 96 часов.

    «Так что футболисты сейчас, находясь на таком хорошем медицинском обеспечении, хорошо питаясь, хорошо проведя отпуск, имея хорошую семью, где нет никаких нервотрепок, могут играть долго», — добавил он.

    По словам врача, главной проблемой футболистов остаются травмы. У спортсменов могут болеть колени, плечи, позвоночник.

    Автор: Дарья Смолина
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