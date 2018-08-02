Сирия: САА задержала четверых боевиков ИГ в Даръа

Дамаск, 2 августа. Военнослужащие САА арестовали четверых террористов запрещенной в РФ организации ИГ1 на юго-западе провинции Даръа. По данным военных, один из задержанных боевиков занимался снабжением находящихся в Сирии террористов оружием из Иордании.

Отмечается, что боевики пытались выдать себя за мирных жителей.

«Все задержанные будут переданы военной разведке. Мы их поймали среди жителей. Они пытались выдать себя за мирных граждан», — приводит РИА Новости комментарий офицера САА.

Напомним, ранее стало известно, что правительственные войска сумели освободить от боевиков всю территорию провинции Даръа. Инженерные подразделения САА сообщили об обнаружении в Даръа тайников террористов с оружием и боеприпасами израильского и американского производства.

1 Организация запрещена на территории РФ.