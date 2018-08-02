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Продажи обновленных KIA Rio и Sorento Prime начались в России
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    Продажи обновленных KIA Rio и Sorento Prime начались в России

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    Продажи обновленных KIA Rio и Sorento Prime начались в России

    Москва, 2 августа. Обновленные KIA Sorento Prime и KIA Rio выходят на российский рынок. 

    Цены на модельный ряд Rio будут варьироваться от 709 тыс. до 1 млн 19 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Стоимость KIA Rio X не превысит 1 млн 59 тыс. рублей. Цена за обновленную версию кроссовера Sorento Prime будет варьироваться от 1 млн 849 тыс. рублей до 2 млн 819 тыс. рублей.

    KIA Sorento Prime 2019 года в топ-версиях GT Line и Premium получил проекционный дисплей на лобовое стекло. Внешне у Rio в комплектации Luxe оснащаются отделкой черным глянцем и новой решеткой радиатора с «трехмерной» ячеистой структурой.

    По итогам первого полугодия текущего года в нашей стране было реализовано 51558 кросс-хэтчбеков Rio X-Line и седанов Rio, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

    Напомним, 17 июля «Автотор» начал выпуск автомобилей KIA Ceed третьего поколения.

    Автор: Тимур Румянцев
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