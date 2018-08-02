МИД РФ призвал политические силы Зимбабве решать противоречия в рамках закона

Москва, 2 августа. Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве и призывает решать политические противоречия в рамках закона, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Накануне в Хараре начались акции протестов после объявления результатов выборов в парламент Зимбабве. В столице были слышны выстрелы, полиция применила слезоточивый газ. По данным силовиков, в ходе беспорядков погибли три человека.

Россия отреагировала на инцидент в Зимбабве, призвав участников общественно-политической жизни занять конструктивную позицию и действовать в рамках конституции страны. В МИД РФ подчеркнули, что Зимбабве — дружественное государство, с которым Москва поддерживает тесные связи.

«Рассчитываем, что итоги всеобщих выборов в этой стране будут способствовать дальнейшему продвижению зимбабвийского народа по пути стабильного и демократического развития», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

30 июля в Зимбабве состоялись всеобщие выборы, большинство мест в парламенте получила правящая партия. Итогов по выборам президента пока нет, но оппозиционный лидер Нельсон Чамиза заявил о победе.