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Политика
МИД РФ призвал политические силы Зимбабве решать противоречия в рамках закона
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    МИД РФ призвал политические силы Зимбабве решать противоречия в рамках закона

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    МИД РФ призвал политические силы Зимбабве решать противоречия в рамках закона

    Москва, 2 августа. Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве и призывает решать политические противоречия в рамках закона, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

    Накануне в Хараре начались акции протестов после объявления результатов выборов в парламент Зимбабве. В столице были слышны выстрелы, полиция применила слезоточивый газ. По данным силовиков, в ходе беспорядков погибли три человека.

    Россия отреагировала на инцидент в Зимбабве, призвав участников общественно-политической жизни занять конструктивную позицию и действовать в рамках конституции страны. В МИД РФ подчеркнули, что Зимбабве — дружественное государство, с которым Москва поддерживает тесные связи. 

    «Рассчитываем, что итоги всеобщих выборов в этой стране будут способствовать дальнейшему продвижению зимбабвийского народа по пути стабильного и демократического развития», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    30 июля в Зимбабве состоялись всеобщие выборы, большинство мест в парламенте получила правящая партия. Итогов по выборам президента пока нет, но оппозиционный лидер Нельсон Чамиза заявил о победе.

    Автор: Юлия Шелковенко
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