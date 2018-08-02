Главные новости 2 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 2 августа.

Театральный и киноактер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом в четверг информирует пресс-служба Государственного театра киноактера. Актер из «Жестокого романса» и «Неуловимых мстителей» скончался в Москве

Украинский боксер Александр Усик отказался от получения звания Героя Украины, так как его утомило внимание к его персоне. С таким предположением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев. «Его просто достали»: депутат ГД объяснил, почему Усик отказался от Героя Украины.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) будет настаивать на карантине в отношении биатлонисток Екатерины Бек и Анастасии Рассказовой. Решение о поддержки дисквалификации для спортсменок, скорее всего, будет единогласным. Правление СБР будет настаивать на дисквалификации перешедших в сборную Украины биатлонисток.

Российский рубль может подешеветь на 15%, если США введут санкции против госдолга РФ. США могут пострадать из-за своих же санкций против РФ — эксперт.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае. Он принадлежал частной компании из Ставрополья и был задействован в выполнении сельскохозяйственных работ. Установлена личность разбившегося в Краснодарском крае пилота Ми-2.

В отличие от многих коллег, я с погибшим в Центрально-Африканской Республике журналистом Орханом Джемалем был знаком крайне поверхностно. Так, по совместному участию в некоторых телевизионных ток-шоу. Вопросы заданы: Дмитрий Лекух об амбициях, за которые погибли в ЦАР российские журналисты.

В Одессе пьяная сотрудница полиции устроила ДТП, а после - скандал во время медосвидетельствования. Пьяный следователь в Одессе устроила стриптиз после ДТП.

Член правления Союза биатлонистов России и первый вице-президент по работе с региональными организациями Алексей Нуждов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал заявление президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. В СБР отреагировали на заявление Киева о натурализации трех российских биатлонисток.

Администрация президента Украины Петра Порошенко поделилась с журналистами перечнем полученных главой государства подарков. Неизвестные подарили Петру Порошенко путеводитель по Крыму.

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний проверило смартфоны, представленные на рынке в 2018 году. Названы самые качественные смартфоны 2018 года.