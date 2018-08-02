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Стала известна дата прощания с актером Мартыновым
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    Стала известна дата прощания с актером Мартыновым

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    Стала известна дата прощания с актером Мартыновым

    Москва, 2 августа. Церемония прощания с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым пройдет в субботу, 4 августа, актера похоронят в Пушкинском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера.

    По данным учреждения, на сцену которого актер выходил более полувека с 1960 года, его похоронят рядом с супругой.

    «По имеющейся у нас информации, прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа», — говорится в сообщении театра.

    Напомним, об уходе из жизни 84-летнего артиста стало известно в четверг, 2 августа. Отмечается, что актер скончался в результате остановки сердца.

    Мартынов известен зрителям по ролям в более чем 120 кинокартинах, в числе которых «Жестокий романс», «Судьба», «Вечный зов» и «Дело было в Пенькове».

    Автор: Екатерина Кухарева
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