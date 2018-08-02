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Крупнейший химзавод Украины могут остановить из-за долгов по электричеству
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    Крупнейший химзавод Украины могут остановить из-за долгов по электричеству

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    Крупнейший химзавод Украины могут остановить из-за долгов по электричеству

    Киев, 2 августа. Украинские коммунальные службы могут отключить свет управление Службы безопасности Украины в Луганской области за долги по электричеству. Об этом сообщает компания «Луганское энергетическое объединение».

    Она опубликовала список ведомств и предприятий, которым грозит отключение 6-7 августа, если долги к этому сроку не будут погашены. В списке должников оказался целый ряд государственных органов. Выяснилось, что помимо СБУ счета по электричеству не оплачивает Луганское управление фискальной службы, Луганское управление полиции и Сватовская психиатрическая больница.Только в подконтрольной Киеву Луганской области государственные структуры имеют задолженность в  700 млн гривен (25,9 млн долларов).

    «Парадокс в том, что государство наказывает луганских энергетиков за долги предприятия, возникшие как раз благодаря приказам чиновников. Эти долги — долги предприятий, получавших электричество бесплатно из-за действий и бездействий чиновников Киева», — говорится в сообщении.

    Кроме того, отключение света грозит Лисичанскому и Попаснянскому водоканалам, а также заводу «Азот» — крупнейшему на Украине химическому предприятию, которое задержало 134,8 миллиона гривен (4,9 миллиона долларов).

    Автор: Антон Соколов
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