В Кабуле, столице Афганистана, были похищены и убиты трое иностранных граждан: жертвами преступников стали гости из Индии, Малайзии и Македонии. Они двигались в сторону аэропорта, когда боевики похитили их прямо из машины. Пока что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент, сообщает BBC News.

Это не единичный случай — преступники в Афганистане регулярно похищают иностранцев для того, чтобы получить за них выкуп, но иногда от их действий страдают и местные жители.

Экспертное сообщество в свою очередь отмечает, что на территории Афганистана присутствует вооруженный контингент Соединенных Штатов и их союзников из блока НАТО. Несмотря на это, преступлений против личности меньше не становится, скорее в данном регионе имеет место ровно обратная тенденция.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в Конгрессе США признали, что внешняя американская политика в Афганистане зашла в тупик.

«Вот почему президент США Дональд Трамп увеличил численность вооруженного контингента в Афганистане, более того, Штаты вынудили НАТО увеличить количество союзных войск в Центральной Азии. Но дело в том, что они не в состоянии решить проблему Афганистана, и на сегодняшний день талибы контролируют порядка 40% территории государства», — говорит Андрей Кошкин.

По словам политолога, «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), терпящее поражение в Сирии, перебрасывало в Афганистан своих боевиков.

«Эта страна кишит террористами, туда регулярно прибывают боевики из Пакистана. А действия США не способствуют урегулированию ситуации, Америка не может взять ее под контроль и зачистить Афганистан от террористов. Ситуация регулярно усугубляется. Данное похищение — это сигнал о том, что это еще далеко не конец кризиса, атмосфера накаляется, а количество преступлений будет увеличиваться. США однозначно не могут похвастаться тем, что они принесли туда некую демократию и смогли привить населению европейские ценности. Скорее они являются элементом дестабилизации Афганистана», — заключил Андрей Кошкин.

В заключение военный эксперт добавил, что Афганистан по-прежнему остается небезопасной страной, и главная беда состоит в том, что тенденции на стабилизацию обстановки там не прослеживается.

Напомним, в 2015 году талибы убили 29 пограничников. А в 2016 году трое сотрудников американского университета, который также расположен в Кабуле, были похищены. В 2017 году в сети появилось видео, где они фигурировали в качестве заложников талибов. Последние предложили Трампу обмен заключенными.

В августе 2017 года в ходе спецоперации против ИГ1 погиб американский солдат. В результате ракетного обстрела школы в феврале 2018 года погибло двое детей, шестеро получили ранения. Летом 2018 года боевики ИГ убили трех сотрудников средней школы прямо в центре столицы Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.