В Кишиневе озабочены намерением обслуживающей армию США компании закрепиться в Молдавии

Кишинев, 2 августа. Обслуживающая армию США американская компания KVG намерена закрепиться в Молдавии. Корпорация планирует заняться модернизацией международного аэропорта в Мэркулештах и запустить «некое производство».

Представители министерства экономики и инфраструктуры Молдавии на прошлой неделе провели переговоры с американской компанией KVG LLC. Стороны обсудили модернизацию бывшего военного аэропорта в Мэркулештах, а также запуск партнерами из США некоего собственного производства там же. Кишинев подчеркнул, что заинтересован в поиске резидентов для свободной экономической зоны «Бэлць». Интерес оказался взаимен.

Аэропорт «Маркулешть» представляет собой бывшую базу 86-го истребительного полка Черноморского флота СССР. База прекратила свое существование одновременно с распадом Советского Союза: власти Молдавии не нашли применение ни ей, ни находящимся там самолетам.

Глава министерства экономики и инфраструктуры страны Кирилл Габурич напомнил американским инвесторам, что в Республике Молдова предоставляются льготы в налоговой и таможенной сферах. В KVG свою очередь заверили, что «уже вложили средства в Молдавию и хотят остаться здесь». Однако по настоящее время нет никакой информации о том, что именно американцы намерены производить в международном аэропорту. Данных об этом не сообщают ни пресс-релиз молдавского ведомства, ни один из материалов местных СМИ, ни даже сама компания.

По официальной информации, KVG работает в сфере водораздельных и земляных работ. Она имеет представительства более, чем в 20 странах, в частности, в Румынии, Украине, Польше. Однако спектр ее услуг настолько широк, что включает в себя и далеко не самую мирную деятельность. Впрочем, американская компания этого не скрывает и гордо информирует об этом на своем сайте.

«KVG LLC поддерживает разнообразную военную активность США, включая Черноморские силы USMC и армию США на авиабазе Михая Когылничану; ВМС США, Мобильный строительный батальон ВМС США и Инженерный корпус армии США на авиабазе Девеселу; армию США в учебной зоне Чинку и спецназ США в населенных пунктах по всей Румынии, — говорится в профиле компании о ее работе в Румынии. — Наши проекты включают в себя текущую базовую и операционную поддержку, а также обслуживание операций Resolute Castle и Atlantic Resolve, учений Saber Guardian и Dragoon Pioneer».

KVG в Румынии осуществляет обслуживание поставок трех мобильных оружейных систем, содержащих 900 тактических вооружений. На Украине корпорация поддерживает военные операции на территории страны, в частности работу ВСУ в Учебном центре боевых действий (район Яворов) и деятельность батальона мобильного строительства ВМС США на Очаковской военно-морской базе. Без участия KVG не прошли и военные учения Rapid Trident и Sea Breeze, Strong Europe 2017 Tank Challenge, Dragoon Pioneer.

Как свидетельствуют официальные данные KVG, компания работает в европейских странах размещения баз США или просто американских войск. Организация специализируется на хозяйственном обеспечении воск США и НАТО. Она проводит закупки, технические экспертизы, инженерные работы, а также занимается обеспечением систем специальной внутренней связи и наладкой информационной инфраструктуры.

В Западной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и на Черном море KVG поставляет датчики обнаружения границ, средства индивидуальной защиты и различные устройства для наладки оптических систем, а также освещение, электричество и отопление для американской армии.

Размещенная в Иордании военная база США также обслуживается KVG. По некоторым данным, там размещаются специальные разведывательные части всех мастей. По словам сирийских властей, там проводится обучение вооруженных повстанцев иностранными инструкторами.

В Молдавии KVG работает с 2014 года. Тут у компании сразу несколько проектов. В частности, организация выступала субподрядчиком Raytheon Technical Services, которая занималась производством ракетных систем Patriot. Принадлежащая экс-депутату парламента Молдавии Аурелу Чепой Proeuroconsult SRL вместе с KVG запустила проект стоимостью 23 миллиона долларов. По официальной версии, он был направлен на якобы предотвращение распространения оружия массового уничтожения (WMD-PPP).

Кроме того, KVG предоставляла пограничникам Республики Молдовы различные виды детекторов радиоактивных, химических, биологических, ядерных и иных материалов CBRNE, а также оборудования для химического реагирования. Проекты получали финансирование от так называемого Агентства по уменьшению угрозы обороны в США.

«Локальная интеграция – отличительная черта и конкурентное преимущество KVG LLC в его рыночной нише», — отмечают в пресс-службе компании.

Однако по факту, как пишет «Эхо Молдавии», специалисты KVG «отлично знают, как влиять на местных чиновников и население», используя свою информированность о месте дислокации. Новым таким проектом стала Молдавия.

В Кишиневе отмечают, что в регионе было спокойно с 1992 года, однако с приходом американцев, вероятно, следует «ожидать «внезапных» обострений», как это произошло, например, на Украине.