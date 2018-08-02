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Ученые выяснили, в чем польза от частого посещения
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    Ученые выяснили, в чем польза от частого посещения

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    Ученые выяснили, в чем польза от частого посещения

    Москва, 2 августа. Регулярное посещение сауны положительно влияет на здоровье человека, к такому выводу пришли ученые из финского университета Йювяскуля.

    Исследователи выяснили, что сауна способствует понижению уровня воспаления в организме, положительно влияет на иммунитет и понижает уровень холестерина в крови, говорится в статье Mayo Clinic Proceedings. При этом медики отмечают, что сауна не представляет никакой опасности для тех, у кого нет проблем с сердцем.

    В планах у финских исследователей провести эксперимент, чтобы установить, как влияет сауна на организм человека в долгосрочной перспективе, сообщает «Утро.ру».

    Автор: Дарья Смолина
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