Ученые выяснили, в чем польза от частого посещения

Москва, 2 августа. Регулярное посещение сауны положительно влияет на здоровье человека, к такому выводу пришли ученые из финского университета Йювяскуля.

Исследователи выяснили, что сауна способствует понижению уровня воспаления в организме, положительно влияет на иммунитет и понижает уровень холестерина в крови, говорится в статье Mayo Clinic Proceedings. При этом медики отмечают, что сауна не представляет никакой опасности для тех, у кого нет проблем с сердцем.

В планах у финских исследователей провести эксперимент, чтобы установить, как влияет сауна на организм человека в долгосрочной перспективе, сообщает «Утро.ру».