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Сирия: Дамаск направил врачей в освобожденные от ИГ поселения в провинции Даръа
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    Сирия: Дамаск направил врачей в освобожденные от ИГ поселения в провинции Даръа

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    Сирия: Дамаск направил врачей в освобожденные от ИГ поселения в провинции Даръа

    Дамаск, 2 августа. Врачи прибыли в освобожденные от террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) поселения на юго-западе сирийской провинции Даръа.

    Дамаск направил в Даръа врачей с медикаментами и перевязочными материалами. В сирийской провинции планируется организовать работу нескольких мобильных госпиталей. По словам одного из сирийских офицеров, в населенных пунктах очень много раненых, поскольку террористы использовали мирных граждан как живой щит, пишет РИА Новости.

    31 июля САА полностью освободила от боевиков провинцию Даръа. Большая часть населенных пунктов, а также вся граница с Иорданией и территория у Голанских высот перешла под контроль САА без боев. Российские офицеры использовали военную дипломатию, чтобы убедить боевиков сложить оружие. Многие из них перешли на сторону армии Дамаска. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Шелковенко
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