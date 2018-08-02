Сирия: Дамаск направил врачей в освобожденные от ИГ поселения в провинции Даръа

Дамаск, 2 августа. Врачи прибыли в освобожденные от террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) поселения на юго-западе сирийской провинции Даръа.

Дамаск направил в Даръа врачей с медикаментами и перевязочными материалами. В сирийской провинции планируется организовать работу нескольких мобильных госпиталей. По словам одного из сирийских офицеров, в населенных пунктах очень много раненых, поскольку террористы использовали мирных граждан как живой щит, пишет РИА Новости.

31 июля САА полностью освободила от боевиков провинцию Даръа. Большая часть населенных пунктов, а также вся граница с Иорданией и территория у Голанских высот перешла под контроль САА без боев. Российские офицеры использовали военную дипломатию, чтобы убедить боевиков сложить оружие. Многие из них перешли на сторону армии Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.