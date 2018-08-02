Маск намерен дополнить электрокары Tesla веселыми видеоиграми

Вашингтон, 2 августа. Основатель американских компаний Tesla и Space X Илон Маск сообщил о намерении дополнить произведенные его фирмой электрокары развлекательными играми.

О планах на интеграцию игровых приложений в автомобили Tesla Маск сообщил в социальной сети Twitter, добавив, что раздумывает о поиске разработчиков игровых проектов.

Пользователи социальной сети поинтересовались у руководителя компании, смогут ли владельцы электрокаров поиграть в популярное приложение Pokemon Go. Маск ответил, что обдумает предложение и добавил, что в новом обновлении Tesla V9.0 пользователи получат в качестве так называемых «пасхалок» три игры Atari: Missile Command, Tempest и Pole Position.

О механизме работы приложений в рамках салона автомобиля пока неизвестно. Предполагается, что владельцы электрокаров смогут задействовать руль в качестве управления происходящим в игре при условии, что автомобиль будет находиться в неподвижном состоянии.

Ранее пользователи Twitter пожаловались на блокировку аккаунтов, которая происходит при любом упоминании имени Маска. Мошенники создают фейковые страницы основателя SpaceX, чтобы майнить криптовалюту.