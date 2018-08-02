Микроавтобус батальона «Днепр» с депутатом внутри взорвали на Украине

Киев, 2 августа. Неизвестные подорвали автомобиль депутата совета города Каменское (бывший Днепродзержинск), директора коммунального предприятия «Трамвай» Виталия Чернявского. Как пишут украинские СМИ, чиновник получил серьезные ранения.

Согласно приведенным данным, микроавтобус батальона «Днепр» взорвался на пересечении улиц Москворецкая и Сачко. Раненый депутат был экстренно госпитализирован в больницу.

В настоящее время на месте случившегося работает оперативно-следственная группа полиции, а также взрывотехники и пожарные.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что у микроавтобуса ударной волной выбило все двери. При этом на капоте транспортного средства была нанесена символика украинского националистического формирования «Днепр».

СМИ также сообщают, что Чернявский активно поддерживал участников так называемой антитеррористической операции ВСУ на на востоке Украины.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван автомобиль.